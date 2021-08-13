ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار الحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على أنابيب نقل المياه بجهاز نهر الصناعي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح قيام دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية برفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي بجولة موسعة، لضبط الاعتداءات ومنع التجاوزات غير القانونية على الأنابيب داخل حدود بني وليد.

وأضاف البيان: إن الجولة شهدت إقفال 40 مجمع مياه مخالف يتم توصيلها عن طريق التوصيلات العشوائية وغير القانونية واتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه المخالفات.

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