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إلقاء القبص على متهم بقتل 16 مهاجرًا مصريًا في ليبيا عام 2016

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أعلن “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة أركان الوفاق إلقاء القبض على شخص متهم بقتل 16 مهاجرًا مصريًا في ليبيا.

بيان صادر عن اللواء طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى تمكن مفرزة خاصة متخفية باللباس المدني من القبض على المدعو “ح.أ” المطلوب من النائب العام لقتله المصريين في العام 2016 رميًا بالرصاص في مدينة بني وليد؛ حيث اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وستتم إحالته للنيابة العامة.

وأضاف اللواء أن المقبوض عليه تسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا بإثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت هذه القضية قضية رأي عام تناولتها عدة قنوات مصرية وعربية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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