المشهد العربي: يد أردوغان الحاملة للفوضى والتآمر والتخريب تمتد دائمًا لإنقاذ الإخوان

ليبيا- تناول تقرير نشره موقع “المشهد العربي” بالتحليل الدور التآمري الذي يمارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمًا لجماعة الإخوان في البلاد العربية.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى مد أردوغان ليده الحاملة للفوضى ونشر الإرهاب وتحريك المرتزقة نحو إشعال الحروب مع كل مرة يشتد فيها الخناق على الجماعة، مبينًا أن هذه التحركات تجلت في دعمه قوات رئاسي الوفاق ضد الجيش الزاحف لإعادة طرابلس لشرعية مجلس النواب.

وأضاف التقرير: إن الأتراك يحاولون أيضًا إرسال رسائل اطمئنان لجماعة الإخوان في ليبيا من خلال تحريك قواتهم نحو الحدود الليبية التونسية. مؤكدًا أن تحركات أردوغان في ليبيا ومصر وتونس معبرة عن مدى التخرب والتآمر التركي الإخواني في البلاد العربية.

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