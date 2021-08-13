وزارة الصحة تستعرض الخطة الإستراتيجية لإنشاء مصانع للأكسجين السائل

ليببا – اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو أمس الخميس مع مديري الإدارات بوزارة الصحة، وذلك لمناقشة خطط عمل الإدارات في ظل جائحة فيروس كورونا، وعرض التقارير المقدمة من إدارت الطوارئ والمشروعات والتفتيش بالوزارة حول مراكز العزل وانسياب الأكسجين خلال الأيام الماضية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة آلية وضع خطة عمل مشتركة للشروع في ربط مراكز العزل بمنظومة إلكترونية، سواء كانت للعاملين أو مرضى كورونا بإدارة الطوارئ الصحية.

كما تم مناقشة آليات البدء في صرف مستحقات العاملين بمراكز العزل.

وتخلل الاجتماع أيضًا؛ استعراض ومناقشة الخطة الإستراتيجية لإنشاء مصانع إستراتيجية للأكسجين السائل.

بدوره، أكد الوكيل على الدور الهام للإعلام والجهود المبذولة لمتابعة وضع مراكز العزل بصفة خاصة، ووضع الجائحة بصفة عامة.

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