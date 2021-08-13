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موسكو | رئيس تكتل إحياء ليبيا و بوغدانوف يؤكدان ضرورة إحترام إرادة الليبيين وإجراء الانتخابات بموعدها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  اجتمع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض يرافقه المستشار السياسي بالتكتل محمد بوصفيطة، اليوم الجمعة مع ميخائيل بوغدانوف، ممثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، في مقرّ وزارة الخارجية الروسيّة بمُوسكو.

اللقاء ركز بحسب مكتب إعلام تكتل إحياء ليبيا على المستجدّات في الساحة اللّيبيّة، والأزمات الصحية، لا سيما أزمة جائحة كورونا والأزمات الخدمية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي.

وأكد النايض وبوغدانوف على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية المتزامنة في موعدها 24 ديسمبر 2021، احترامًا لإرادة الشعب الليبي، وخارطة الطريق، ومقررات (برلين 2)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، ومقررات (5+5)، وأهمية التزام الجميع بالتزاماتهم وتعهداتهم بالخصوص.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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