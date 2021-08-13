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أبو بكر سعيد: المؤسسات الليبية تفتقر لـ«خطة الطوارئ» رغم حرائق تركيا واليونان والجزائر

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، خطة الطواريء التي وضعتها الحكومة للسيطرة على الكوارث، مطالبا بسرعة تطويرها بعد أحداث الحرائق الأخيرة في الجزائر وتركيا واليونان”.

وقال عضو مجلس النواب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الهدف من خطة الطوارئ السيطرة على المخاطر الاستثنائية، ووضع سياسات وبرامج دائمة للتخفيف من التأثير المحتمل للكوارث، وغالباً ما يتم تطوير الخطة من وقت إلى أخر لاستكشاف والتحضير لأي كوارث متوقعة”.

وأضاف:” للأسف أغلب مؤسساتنا المختلفة خاصة الحكومية منها تفتقر حتى للخطط الاعتيادية ما بالك التفكير في وضع خطط للطواريء”.

وتابع:” علينا جميعًا أن نتعلّم من دروس الأخرين، فما حدث في الجزائر وتركيا واليونان من حرائق كارثية ليس ببعيد “.

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«خطة الطوارئ» أبو بكر سعيد افتقار الجزائر المؤسسات الليبية اليونان تركيا حرائق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هذي أشياء مهمة وتتعلق حتى بسلامة ااموظفين والعاملين ـ التدريب على الاسعاف والأطفاؤ وتوفير سيارات الأطفاء ـ النظافة اليومية الصيانة الشهرية ـ اجهزة الأنذار ـ وحتى مروحيات الاسعاف والطواريء ـ ويمكن تخصيص مكان لهبوط المروحية في مكان مناسب في ساحة المستشفيات أو على اسطح المراكز الصحية الكبرى . بالتوفيق لكل ما يصلح الشئون الليبية

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