أبو بكر سعيد: المؤسسات الليبية تفتقر لـ«خطة الطوارئ» رغم حرائق تركيا واليونان والجزائر

انتقد عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، خطة الطواريء التي وضعتها الحكومة للسيطرة على الكوارث، مطالبا بسرعة تطويرها بعد أحداث الحرائق الأخيرة في الجزائر وتركيا واليونان”.

وقال عضو مجلس النواب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الهدف من خطة الطوارئ السيطرة على المخاطر الاستثنائية، ووضع سياسات وبرامج دائمة للتخفيف من التأثير المحتمل للكوارث، وغالباً ما يتم تطوير الخطة من وقت إلى أخر لاستكشاف والتحضير لأي كوارث متوقعة”.

وأضاف:” للأسف أغلب مؤسساتنا المختلفة خاصة الحكومية منها تفتقر حتى للخطط الاعتيادية ما بالك التفكير في وضع خطط للطواريء”.

وتابع:” علينا جميعًا أن نتعلّم من دروس الأخرين، فما حدث في الجزائر وتركيا واليونان من حرائق كارثية ليس ببعيد “.