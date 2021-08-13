68 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل 68 إصابة جديدة داخل البلدية بفيروس «كورونا المستجد»، وإصابة واحدة من خارجها، إضافة إلى حالة وفاة وحيدة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ325 مسحة أنفية، أمس الخميس، حيث تبين سلبية 245 عينة داخل البلدية وسبع من خارجها، وإيجابية 68 من داخل البلدية، وعينة وحيدة من خارجها، علاوة على أربع عينات موجبة مكررة لم تشف بعد، وفق بيان صادر عن اللجنة.

– 68 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

وأشار البيان إلى تواجد 22 حالة إيواء بالعناية الفائقة، و20 بقسم الرعاية الطبية، وسبع بعيادة الحرارة، فيما خرجت خمس حالات من قسم العزل، ودخلت ثلاث. كما أظهر البيان مغادرة 400 حالة شفاء من النشطة بالتقادم، لافتا إلى أن المؤشر الوبائي في البلدية سجل 21.7%.

وبلغ عدد المسحات الأنفية بالمختبرات الخارجية الخاصة 123 مسحة منها 26 حالة موجبة و97 عينة سالبة، وفق البيان، الذي أشار إلى وصول إجمالي المسحات الأنفية حتى الخميس 12 أغسطس 2021، إلى 510 آلاف و15 مسحة.

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