النعمي: كل تحركات الدبيبة تأخذ شكل خطوات استباقية لحملة انتخابية قادمة

أعرب عبد الحميد النعمي وزير الداخلية في “حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا في 2014، عن رفضه لانتخابات ديسمبر مالم يتوفر ما سماه “البديل”.

كتب النعمي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “لا انتخابات حتى يتوفر البديل. ربما اقبل ان اكون متفائلا هذه المرة على غير عادتي في التعامل مع سياسات الدول الكبرى في التعاطي مع شؤون المنطقة العربية عموما. لسبب واحد فقط وهو التوسع الروسي والتمهيد للهيمنة الصينية على موارد المنطقة” وفق قوله.

وتابع قائلًا: “ما نشهده هذه الأيام من لف ودوران من جانب البعثة ومن تنطع ل عقيلة صالح الذي، دون شك، لا يدرك ابعاد ما يقوم به بإيعاز من بعض الاطراف، كل هذا يوحي بأن أمريكا وبريطانيا لا تريدان انتخابات في ليبيا. أو على الأقل لا انتخابات رئاسية حتى يتوفر الرئيس الذي سيتكفل بإخراج القوات الروسية من ليبيا وتحقيق الحد الادنى من توافق الفرقاء الليبيين حوله”.

واختتم قائلًا: “وربما تم الإيعاز للدبيبة بالاستعداد للقيام بهذا الدور. لذلك نرى أن معظم قراراته تأخذ شكل خطوات استباقية لحملة انتخابية قادمة” وفق قوله.