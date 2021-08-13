ليبيا
أسرة القذافي تكشف عن صفحتها الرسمية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
13 August, 2021
أعلنت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن عودة الصفحة الرسمية الناطقة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبينت الأسرة خلال منشورها الأول أنها تشرع في إعادة نشر الصفحة الرسمية الناطقة باسمها لتثبت الحقائق وتدحض الشائعات التي ما انفكت ابواق الزيف إلصاقها بعائلة الشرف والامجاد والأوسمة على حد وصفها. مضيفة أن هذه الصفحة هي الناطق الرسمي الالكتروني الوحيد لعائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، وكل ما يطفو على السطح من شوائب لا تمت للعائلة بإية صلة مهما اخذت من شعارات.. ومهما تغلفت ببهارج.. ومها تقمصت من صور والوان.
كما أعلنت العائلة عن عزمها تجهيز موقع الكتروني خاص بها سيتم تدشينه قريبا.
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