ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 August, 2021

أعلنت أسرة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عن عودة الصفحة الرسمية الناطقة باسمها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبينت الأسرة خلال منشورها الأول أنها تشرع في إعادة نشر الصفحة الرسمية الناطقة باسمها لتثبت الحقائق وتدحض الشائعات التي ما انفكت ابواق الزيف إلصاقها بعائلة الشرف والامجاد والأوسمة على حد وصفها. مضيفة أن هذه الصفحة هي الناطق الرسمي الالكتروني الوحيد لعائلة الزعيم الراحل معمر القذافي، وكل ما يطفو على السطح من شوائب لا تمت للعائلة بإية صلة مهما اخذت من شعارات.. ومهما تغلفت ببهارج.. ومها تقمصت من صور والوان.

كما أعلنت العائلة عن عزمها تجهيز موقع الكتروني خاص بها سيتم تدشينه قريبا.