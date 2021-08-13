حريق مولد كهربائي في بنغازي يودي بحياة 3 أطفال

توفي ثلاثة أطفال، بمنطقة شبنة وسط مدينة بنغازي، إثر حريق نتج بسبب عطل مولد كهربائي، بمنزل عائلة مرعي النجار، ليل الجمعة.

شهود عيان من المنطقة، أكدوا اندلاع النيران بمولد الكهرباء، بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ما تسبب في ارتفاع درجة حرارة المولد واحتراقه.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأطفال، ضحايا الحادثة وهم: مرعي (سنتان) ومبروكة (4 سنوات) وميسم (5 سنوات).

هذا ولم تصدر أي جهة أمنية، بيان رسمي يوضح ملابسات وأسباب الحريق.

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