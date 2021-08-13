التكبالي: الدبيبة يسوق لنفسه على حساب أموال وأرواح الليبيين

اعتبر علي التكبالي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة عبدالحميد الدبيبة في احتفالية أمس الخميس في مدينة الخمس، ووعوده للشباب، في ظل أزمة الوباء التي تعصف بالجميع، عملية تسويق لنفسه على حساب أموال وأرواح الليبيين.

وقال التكبالي، عبر حسابه على “تويتر”:” الشيخ الدبيبة الذي فرض الحظر على الليبيين يجمعهم على طريقة الروابط الشبابية، ويسوق لنفسه على حساب أموال وأرواح الليبيين”.

وتابع عضو مجلس النواب:” يبدو أن الفيروس لا يشتغل لو كانت النية الهتاف للشيخ المبارك”.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.

واعتبر محللون، هذا الوعد من “الدبيبة” مجرد دعاية لكسب تأييد الشباب في استمرار حكومته، أو كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالحه.