أبو القاسم اصميدة لـ”الدبيبة”: نصيحتي لك لا تكثر الوعود والكلام

نصح أبو القاسم اصميدة، المحلل السياسي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بعدم الإفراط في الوعود والالتزامات دون توفر القدرة على التنفيذ.

كتب اصميدة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “سيد رئيس الحكومة .. لا ثكثر من الوعد والكلام سيكون التزام عليك، وأنت تعرف، لقد كنت خير ناصح للمهندس وئام

وأن لايقول مالا يصدقه الناس”.

وتابع قائلًا: “نصيحتي لك اترك أمر العمل الداخلي وحلحلة المشاكل والعوائق لمن أثتبت نجاحه دون التزام مكلف للخزانة انه، رمضان بوجناح، بعد نجاحه في كل الملفات التي تدخل لحلها وبكل يسر ودن تكلف ومبالغة وقبول شعبي لو أردت النجاح لحكومتك بالتوفيق”.