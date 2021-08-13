وزير الحكم المحلي يبحث المشاكل و صعوبات العمل داخل بلديتي الكفرة وتازربو

طرابلس 13 أغسطس2021 (وال) _ استقبل وزير الحكم المحلي السيد «بدر الدين التومي»، عميد بلدية تازربو المكلف وعميد بلدية الكفرة، وذلك لبحث المشاكل والصعوبات التي تواجه بلدتي الكفرة وتازربو.

وحضر الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي بديوان الوزارة في طرابلس، مدير مكتب العمل الكفرة ومدير عام شركة الخدمات العامة الكفرة، و المستشار الفني للوزير السيد «نصر حتوت».

وناقش المجتمعون خلال اللقاء ظروف عمل البلديتين وفرص تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين داخلهما، بالإضافة إلى أبرز الصعوبات التي تواجه بلديتي الكفرة وتازربو والمسارات المتاحة لحلها. (وال _ طرابلس) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال