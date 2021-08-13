بليحق : جلسة لمجلس النواب بطبرق الإثنين لمناقشة الميزانية وقوانين الانتخابات

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،عبر حسابه على فيسبوك، إن مجلس النواب، سيعقد جلسة رسمية الإثنين المُقبل بمشيئة الله الموافق 16 أغسطس 2021.م بمقره في مدينة طبرق لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات والمُعلن سلفاً.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كافة أعضاء المجلس لحضور جلسة الاثنين الموافق 2 من أغسطس والتي شملت مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021، وإصدار قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كافة أنحاء البلاد بالإضافة إلى الرد على المجلس الرئاسي في مسألة ترشيح رئيساً لجهاز المخابرات العامة.