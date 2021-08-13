الدبيبة يتفقد مواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية بمنطقة النقازة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لمواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة النقازة.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة من الوكيل ومدير الادارة إلى البرامج التدريبية المنفذة من قبلهم وطبيعة المستهدفين بالتدريب والصعوبات التي تواجههم، وكذلك التعاون التدريبي مع دولتي بريطانيا وتركيا، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ووجه رئيس الحكومة تعليماته باستكمال بعض المرافق وإنشاء صالة رياضية متكاملة بالموقع، مثمنًا الجهود التي يبذلها العاملين بهذه المراكز.

ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محافظ مصرف ليبيا المركز، ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العمليات الامنية بوزارة الداخلية.

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