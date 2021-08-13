هيئة السلامة تنفي شائعات إندلاع حرائق كبيرة في المنطقة الشرقية

طرابلس 13 أغسطس 2021 (وال) _ نفى رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد امحمد مختار ما تناقلته صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بأن حرائق كبيرة نشبت في المنطقة الشرقية.

و قال المختار عبر صفحة الهيئة الرسمة على “فيس بوك ” أن كل هذه الأخبار عارية عن الصحة، وإن كل الحرائق التي نشبت هي حرائق بسيطة وتم التعامل معها من قبل أعضاء هيئة السلامة الوطنية.

وفي الختام، تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة السلامة الوطنية على كل المجهودات التي تبذل خلال هذه الفترة الحرجة من أيام الصيف التي ترتفع فيها دراجات الحرارة. (وال – طرابلس) ه ع

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