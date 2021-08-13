السفارة الأمريكية: نورلاند يبحث مع الأتراك دعم إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس الخميس، لبحث الدعم للانتخابات الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن الزيارة جاءت لإجراء مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

‏وأكدت السفارة أن رحلة ريتشارد ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

‏وشددت على دعم الولايات المتحدة حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية.

ودعت واشنطن الشخصيات الرئيسية لاستخدام تأثيرها في هذه المرحلة الحرجة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين، وفق التغريدة.