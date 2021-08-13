‎218 تكشف “المحرك الأول” لقرار القبض على سيف القذافي

كشف مصدر لـ218 خلفيات القرار الصادر عن مكتب المدعي العام العسكري لإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي.

وتحدث المصدر عن ضغوطاتٍ كبيرة تمت ممارستها على المدعي العام العسكري محمد غرودة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإصدار القرار.

وتعرض غرودة لضغوطاتٍ من قبل مسؤولين منتمين لجماعة الإخوان في ليبيا، فيما وصف المصدر، رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”المحرك الأول” لإصدار هذا القرار.

وكان المدعي العام العسكري قد أصدر في الخامس من أغسطس قراراً بالقبض على سيف في قضية جرائم القتل المرتكبة من قبل مرتزقةٍ روس في حرب طرابلس، بحسب ما ورد في نص كتاب القبض.

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