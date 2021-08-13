‎218 تكشف “المحرك الأول” لقرار القبض على سيف القذافي

كشف مصدر لـ218 خلفيات القرار الصادر عن مكتب المدعي العام العسكري لإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي.
وتحدث المصدر عن ضغوطاتٍ كبيرة تمت ممارستها على المدعي العام العسكري محمد غرودة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإصدار القرار.
وتعرض غرودة لضغوطاتٍ من قبل مسؤولين منتمين لجماعة الإخوان في ليبيا، فيما وصف المصدر، رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”المحرك الأول” لإصدار هذا القرار.
وكان المدعي العام العسكري قد أصدر في الخامس من أغسطس قراراً بالقبض على سيف في قضية جرائم القتل المرتكبة من قبل مرتزقةٍ روس في حرب طرابلس، بحسب ما ورد في نص كتاب القبض.
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