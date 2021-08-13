جهود أمريكية لحث أنقرة على دعم انتخابات ديسمبر

أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا عن قيام المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند بزيارة لأنقرة يومي 12 و 13 أغسطس

وأضافت السفارة على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن الزيارة هدفت لإجراء مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر والتركيز على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر

وكان نورلاند قد أجرى في وقت سابق مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصرين بالإضافة للقاء جمعه مع المشير خليفة حفتر للتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية بحسب بيان السفارة الأمريكية .

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