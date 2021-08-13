ليبيا الان

جهود أمريكية لحث أنقرة على دعم انتخابات ديسمبر

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا عن قيام المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند بزيارة لأنقرة يومي 12 و 13 أغسطس

وأضافت السفارة على حسابها الرسمي على موقع تويتر أن الزيارة هدفت لإجراء مشاورات مثمرة مع كبار المسؤولين الأتراك تعزيزا للجهود الأمريكية من أجل دعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر والتركيز على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني اللازمين للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر

وكان نورلاند قد أجرى في وقت سابق مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصرين بالإضافة للقاء جمعه مع المشير خليفة حفتر للتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وخالية من الضغوط الخارجية بحسب بيان السفارة الأمريكية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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