مازن يبحث مع الوفد السويسري ملفي الهجرة والانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، الخميس، على أهمية التعاون بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية، مُثنيا على التزام الحكومة السويسرية باتفاقية حماية المهاجرين الموقعة العام 1951.

وجاء ذلك خلال لقاء مازن بديوان الوزارة بطرابلس، مع وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة، مدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل السويسرية والوفد المرافق له، حيث بحثا عدة ملفات من بينها ملفي الهجرة غير الشرعية والانتخابات.

وبحسب بيان الداخلية، أكد مازن على اهتمام وزارة الداخلية بملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم جميع المشكلات والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق.

وشدد مازن على أهمية الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل كونها المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة، موضحا أن وزارة الداخلية شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن في تأمينها.

كما أشاد مازن بجهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها.

ومن جانبه، أكد الوفد السويسري على أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية، وفق البيان.