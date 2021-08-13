بعد خمس سنوات من مقتلهم.. القبض على المتهم في قضية قتل 16 مصريا في بني وليد

أخبار ليبيا 24

تمكن اللواء 444 قتال من إلقاء القبض على المتهم في قضية مقتل 16 مهاجرا مصريا التي نفذها في عام 2016 في مدينة بني وليد الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح اللواء في بيان له أن مفرزة خاصة كانت متخفية في ملابس مدنية تمكنت من القبض على المدعو “ح.أ” المطلوب من النائب العام لقتله المصريين في العام 2016 رميًا بالرصاص في مدينة بني وليد؛ حيث اتخذت ضده كافة الإجراءات القانونية وستتم إحالته للنيابة العامة.

وأضاف اللواء أن المتهم تسبب من خلال عملية قتله الوحشية لمقيمين أبرياء من الجالية المصرية في ليبيا بإثارة حدة الغضب على الصعيدين المحلي والدولي، حتى أصبحت القضية قضية رأي عام تناولتها عدد القنوات المصرية والعربية.