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عودة العمالة المصرية للعمل في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى عودة العمالة المصرية للعمل في السوق الليبي، مؤكداً على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في ليبيا ، وفقاً للأطر والقوانين المنظمة لذلك.

وأشاد السفير المصري -من جانبه- بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الليبي والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في البلاد ، بما يتسق مع السياسات العامة بالبلدين، وذلك بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات، ستستفيد بشكل مباشر من الآليات والقوانين والتشريعات الليبية.

يشار إلى أن ملف عودة العمالة المصرية للعمل في ليبيا كان محور لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الزيارة التي أداها الأخير في أبريل الماضي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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