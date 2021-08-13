في انتقاد ساخر.. التكبالي: “الشيخ الدبيبة” يسوق لنفسه على طريقة الروابط الشبابية

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اعتبر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في الاحتفالية باليوم العالمي للشباب ووعده لهم في ظل أزمة كورونا مجرد عملية توسيق لنفسه على حساب أموال وأرواح الليبيين.

ورد ساخر، قال التكبالي في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ تويتر، “الشيخ الدبيبة الذي فرض الحظر على الليبيين ويجمعهم على طريقة الروابط الشبابية، ويسوق لنفسه على حساب أموال وأرواح الليبيين”.

وفي نقد ساخر، قال عضو مجلس النواب، “يبدو أن الفيروس لا يشتغل لو كانت النية الهتاف للشيخ المبارك”.

وأثارت تصريحات الدبيبة خلال الاحتفالية باليوم العالمي للشباب الخميس في الخمس، حالة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، حيث استقبل المئات المغردين التصريحات بحالة من الاستهزاء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد وعلى رأسها أزمة الكهرباء.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة.