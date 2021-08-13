الرفادي: حينما يتصدر اللصوص المشهد السياسي تضيع سيادة الدولة

فيما يبدو كإسقاط على حكومة عبد الحميد الدبيبة، قال عبد الله الرفادي، رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” المقرب من محمد المقريف رئيس “المؤتمر الوطني العام” المنتهية ولايته، إن: “عندما يتصدر المشهد السياسي الجهلة وقليلي العلم والبعيدين علي الله والمتلهفين للسلطة والقتلة واللصوص، فإنهم يصيرون من زبانية جهنم ويأتون على الأخضر واليابس، ويحولون حياة الناس الى جحيم وخزانة الدولة الى خواء وتضيع سيادة الدولة” وفق قوله.

الرفادي سبق أن وجه سهام النقد أكثر من مرة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في تدوينات على حسابه بموقع فيسبوك.