سميو يؤكد وصول كميات كبيرة من اللقاح الصيني سينوفارم

أكد مدير إدارة اللقاحات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، في تصريحات لقناة ليبيا، وصول كميات كبيرة من لقاح سينوفارم الصيني إلى ليبيا بواقع مليونين و2060 جرعة.
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قناة ليبيا
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