البحرية لليبية تنقذ (113) مهاجرًا شرعي

أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة إنقاذ (113) مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين.
وأوضح الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين من عدة جنسيات أفريقية، لافتصا إلى أنهم كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين.
وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين (أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وأفد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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