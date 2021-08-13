البحرية لليبية تنقذ (113) مهاجرًا شرعي

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة إنقاذ (113) مهاجرًا غير شرعي في عمليتين منفصلتين.

وأوضح الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن المهاجرين من عدة جنسيات أفريقية، لافتصا إلى أنهم كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين.

وأشار إلى أنه فور تلقي نداء استغاثة تم تحريك الزورقين (أوباري ورأس جدير) بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

وأفد أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.