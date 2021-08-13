“صندوق تحقيق الاستقرار”: زودنا ليبيا بـ 20 جهاز تنفس صناعي لإنقاذ العديد من الأرواح

تلقت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية عدد 20 جهاز تنفس صناعي من صندوق تحقيق الاستقرار التابع لمنظمة الأمم المتحدة .

وأفاد صندوق تحقيق الاستقرار التابع للمنظمة الأممية، بأنّه قدّم عشرين جهازَ تنفسٍ صناعي لقطاع الصحة في ليبيا .

وأوضح صندوق تحقيق الاستقرار عبر حسابه على”فيسبوك” الخميس، أن هذه الأجهزة قُدِّمت بدعم من (13) شريكًا دوليًّا والحكومة الليبية.

وأشار الصندوق الأممي إلى أن هذه المعدات ستسهم في تقديم خدمات أفضل للمرضى المتأثرين بفيروس “كورونا” وستسهم في إنقاذ الأرواح في العديد من البلديات في كامل التراب الليبي .