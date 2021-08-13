“رقابة الأغذية والأدوية” يُوجّه ملاحظاته لمراكز تطعيم طبرق

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان، بحملة تفتيشية، استهدفت مراكز التطعيم ضد فيروس “كورونا”، والتي تجري بالمراكز الصحية الواقعة في مدينة طبرق.

وقال المركز، في إدراج له على موقعه في “فيس بوك” إنه تفقّد عملية توزيع وحفظ وتلقي اللقاح داخل المراكز، مُبديًا ملاحظات مهمة للطواقم الطبية بعد متابعته احترام الاشتراطات المعمول بها، فيما يتعلق بعمليات تخزين اللقاح.

جديرٌ بالذكر أن المركز يُشرف على سلامة شحنات اللقاح الموردة، حيث يتولى سحب عينات منها لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة، للإفراج عنها من عدمه، حتى يتسنى للجهات المعنية الشروع باستهلاكها.

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