عدنان نافو لـ”الدبيبة”: من أين للشباب بالكهرباء بعد تزويجهم؟

بعد وعود عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بدعم الشباب بأكثر من 14 مليار دينار، خلال كلمته يوم أمس باحتفال اليوم العالمي للشباب، قال عدنان نافو، المحلل الاقتصادي الليبي، إن الأجدى هو دعم الشباب بتوفير فرص العمل.

وكتب نافو على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “ادعمو الشباب بتوفير فرص العمل، اخفضوا نسب البطالة أما قروض السكن تعني بيوت جديدة والبيوت الجديدة تبي كهرباء، شركة الكهرباء زايد عليها الأحمال توزع فيهن به من وين يجيبو ضي للبيوت اللي يبي يبنوهن بالقرض” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “من وين يبو يسددوا القروض إذا كان أصلا الشباب في بطالة وبدون عمل، أسئلة تحتاج لاعادة تفكير، وإعادة ترتيب الأولويات أعينهم على فتح مشاريع تو يتجوزوا ويبنوا بروحهم” وفق قوله.