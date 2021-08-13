العكروت: دفاع الدبيبة عن الصديق الكبير يختصر الماسأة التي تعيشها ليبيا

اعتبر سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، محمد خليفة العكروت، أن دفاع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب الصديق الكبير، خلال احتفالية الشباب أمس الخميس في مدينة الخمس، بعد توجيه هتافات ضده، ماسأة وتراجيديا وكوميديا السوداء التي تعيش فيها ليبيا”.

العكروت، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “إن رئيس الحكومة يقول جهاراً نهاراً وعلانية وأمام الناس المحافظ راجل كويس وتوا بيبحبحها لكم”، متابعا: “عبارة تختصر كل الماسأة والتراجيديا والكوميديا السوداء التي تعيش فيها البلاد”.

وأضاف العكروت: “ست كلمات، تحتاج إلى كتاب من خمسمائة صفحة”.

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