امطير: احتفالية الدبيبة اخترق فيها قرار الحظر بحجة توزيع الوهم على الشباب

انتقدت عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا، آمنة امطير الاحتفالية التي أشرف عليها وشارك فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بمناسبة اليوم العالمي للشباب والتي أقيمت بمدينة الخمس، أمس الخميس، في ظل معاناة مختلف المدن الليبية من تفشي وباء كورونا.

امطير، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت: “إن الحكومة كان يفترض عليها أن توفر عبوات الأكسجين وغرف العزل جيدًا قبل احتفالية الشباب”.

وأضافت: ”كل يوم نعزي أكثر من عشر في وفاة أحبابهم جراء كورونا، ونتصل بالكثير الكثير لنطمئن على حالهم جراء الإصابة بالوباء”.

وتابعت: ”نشهد احتفالية كبيرة يخترق فيها قرار الحظر بحجة توزيع الوهم”.

واستطردت:” بعد هذه الاحتفالية نسآل الله أن لا يتقلص عدد الشباب والشابات المقبلين على الزواج، للأسف نصل إلى توصية أجدادنا سابقا وهي من يتكلم كثيرا لا يفعل شيئا”.

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