لجنة “5+5” تستعدّ لبدء جولة اجتماعات جديدة في سرت

وصل وفد اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التابع للمنطقة الغربية ووفد الأمم المتحدة إلى مدينة سرت.

الوفد الذي وصل المدينة عبر الطريق الساحلي؛ سيعقد أولى جلسات الاجتماع السابع السبت بمقر اللجنة الدائم وسط المدينة.

جديرٌ بالذكر أن جهود اللجنة أثمرت عن إعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت في 30 من يوليو الماضي، وذلك بعد مضي ما يقرب من عامين على إغلاقه، وهي الخطوة التي رحبت بها الأمم المتحدة على

لسان رئيس بعثتها في ليبيا، يان كوبيتش، والذي اعتبر أن ذلك يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا ويوحّد مؤسساتها.

ويعتبر ملف فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة إلى جانب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار؛ لكونهما من أكثر الملفات الشائكة التي تُمثّل عبئًا كبيرًا على السلطة التنفيذية وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية بسبب الخلافات حولهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية