المرصد السوري: تهريب جهاديين أوروبيين وسط المرتزقة السوريين إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا تُهرب مقاتلين أوروبيين من أصول مغاربية عن طريق ترحيلهم مع المرتزقة السوريين قبل الوصول إلى بلادهم.

وذكر المرصد السوري، في تقرير له، أن “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه الموالية ولاءً مطلقًا للمخابرات التركية، نقل 5 أشخاص “جهاديين” (إرهابيين) من أصول مغاربية مستغلًا عمليات نقل وتبديل دفعات المرتزقة السوريين في ليبيا.

وأكد التقرير وجود 9 جهاديين آخرين يحضر “أبو عمشة” لنقلهم في الدفعات القادمة، على اعتبار أنهم من المرتزقة السوريين.

وأشار المرصد السوري في وقت سابق إلى أن نحو 10 آلاف متطرف غالبيتهم من جنسية تونسية خرجوا العام الماضي من الأراضي السورية إلى ليبيا.

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