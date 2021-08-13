مسؤول مصري: مؤسساتنا على أتم الاستعداد للمساعدة في إعمار ليبيا

أكد اتحاد الصناعات المصرية استعداده لمساعدة الجانب الليبي في عمليات البناء والتعمير لإعادة الإعمار.

وكشف أيمن قرة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك زيارة رسمية سيقوم بها الاتحاد إلى الدولة الليبية.

وقال إن هذه الزيارة ستكون بمثابة بعثة لطرق الأبواب والتعرف على احتياجات الأشقاء في ليبيا، موضحاً أنه سيتم عقد لقاءات ومباحثات مع الجانب الليبي وعدد من المستثمرين الليبيين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يحتاج الجانب الليبي لها.

وبين قرة أن المشروعات الاستثمارية متعددة ولا تقتصر فقط على عمليات إعادة الإعمار، ولكن أيضا تتضمن المشروعات الاستثمارية في القطاع الغذائي والصناعات الوسيطة .

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة إلى أن الزيارة ستشمل لقاءات متنوعة مع عدد من المسؤولين والمستثمرين في ليبيا وسيتم عقد مباحثات مباشرة معهم في كلل من العاصمة الليبية طرابلس وبنغازي.

وأوضح أيمن قرة أن اتحاد الصناعات المصرية على أتم استعداد للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار في الدولة الليبية في ضوء مذكرات التعاون المشترك الموقعة بين مصر وليبيا وأيضا في ظل الخبرات المتراكمة لدى الشركات المصرية والليبية في المشروعات السابقة التي تم التعاون بينهما في تنفيذها خاصة وأن هناك العديد من الشركات المصرية الليبية ذات الاستثمار المشترك .

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقع نحو 11 مذكرة تعاون مشترك خلال زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل الماضي.