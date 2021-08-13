صيانة محطة كهرباء شمال بنغازي بعد عمل استغرق 25 ساعة متواصلة

تمكن فنيو الشركة العامة للكهرباء من إتمام عملية صيانة محطة كهرباء شمال بنغازي، بعد عمل استغرق أكثر من 25 ساعة متواصلة.

وخلال الفترة من صباح الخميس إلى صباح اليوم الجمعة، قام الفنيون بتغيير فلاتر الوحدة الغازية السادسة بالمحطة، وتنظيف المحول الرئيس، حسب بيان على صفحة المحطة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن المحطة ستدخل على الشبكة، بما يساهم من تقليل ساعات طرح الأحمال في مدينة بنغازي.

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