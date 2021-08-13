وزارة التعليم تضع الضوابط للمشروع الوطني للإيفاد بالداخل والخارج

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عمران القيب اليوم الخميس الاجتماع الثاني لإدارة الملحقيات وذلك لمناقشة المشروع الوطني للإيفاد بالداخل والخارج.

وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بمدينة جنزور على أن تتولى الجامعات المعتمدة تحديد الراغبين في الايفاد وفق الأولويات من جانب العدد المسموح به، مع التأكيد على إصدار قرار الايفاد في الداخل خلال الأسبوع القادم لمن تقدم بهم العمر شريطة توفر الاختصاصات.

يشار إلى أن إدارة الملحقيات يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعميد الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ومدراء الدراسات العليا بالجامعات.

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