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مصدر يكشف لـ218 “المحرك الأول” لقرار القبض على سيف القذافي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ218 خلفيات القرار الصادر عن مكتب المدعي العام العسكري لإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي.

وتحدث المصدر عن ضغوطاتٍ كبيرة تمت ممارستها على المدعي العام العسكري محمد غرودة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لإصدار القرار.

وتعرض غرودة لضغوطاتٍ من قبل مسؤولين منتمين لجماعة الإخوان في ليبيا، فيما وصف المصدر، رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”المحرك الأول” لإصدار هذا القرار.

وكان المدعي العام العسكري قد أصدر في الخامس من أغسطس قراراً بالقبض على سيف في قضية جرائم القتل المرتكبة من قبل مرتزقةٍ روس في حرب طرابلس، بحسب ما ورد في نص كتاب القبض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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