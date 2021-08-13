المحجوب : هناك حالة عدم رضا على اداء حكومة الدبيبة

قال مدير التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، إن هناك حالة من عدم الرضا على أداء حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

‏اللواء المحجوب وفي لقاء مع قناة “الغد”، رصدته صحيفة “الساعة 24 “، طالب حكومة الوحدة بالعمل على حل مشكلات الشعب الليبي، داعيًا المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي إلى مخاطبة القائد العام المشير خليفة حفتر مباشرة وليس وحدات تابعة للجيش.

وقال: إنه لا يوجد أي شكل من أشكال الوجود العسكري الحقيقي لعسكريين محترفين ممن يشكلون القوات المسلحة في العاصمة طرابلس، والعسكريون الموجودون بطرابلس يمثلون حكومة الوفاق وليس القوات المسلحة أو أي جيش.

وأضاف أن تصريحات المشير حفتر بأن المؤسسة العسكرية لن تخضع لأية سلطة غير منتخبة هي أحد مبادئ القوات المسلحة، حتى قبل أن تتشكل حكومة الوحدة الوطنية، ولا يمكن التعويل على اختيار فئة قليلة من الليبيين، مشيرًا إلى أن هناك مهامًا وضعت أمام تلك الحكومة حتى إجراء الانتخابات مثل لعمل على تنفيذ اتفاق (5+5) وحل الأزمات للمواطنين وإخراج المرتزقة.

وتابع المحجوب أن هناك حالة من عدم الرضا على أداء حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الترقيات في صفوف القوات المسلحة لها علاقة بمكونات واحتياجات المناصب داخل المؤسسة العسكرية، ووفقًا لرؤية قادة الجيش بناء على معطيات عملية، وأحيانًا يتم تقليدها كتكريم، مؤكدًا أن من يتحدثون عن الترقيات من طرف بعض الجهات هو اصطياد في الماء العكر، كونها مسائل فنيه ولا يدركها إلا المؤسسة ذاتها.

وشدد على أنه لولا القوات المسلحة لما وصلت ليبيا إلى ما صلت إليه الآن واقترابها من إجراء الانتخابات، ولكانت استمرت سيطرة الإخوان لتمتد على كامل المنطقة وكان سينتشر الإرهاب.