أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت.

ودعا جمعة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويوم الثلاثاء الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.

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