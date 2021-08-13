وسط ارتفاع الحالات… الدبيبة يقرر رفع حظر التجول

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارين موجهين إلى وزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية لرفع الحظر الجزئي اعتبارًا من الغد في جميع المدن الليبية.

وبحسب قرار الدبيبة، فإن أصدر تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي، بالعمل على رفع الحظر الجزئي للتجول، إبتداءً من يوم السبت 14/08/2021، بناءً على توصيات وزير الصحة بشأن رفع الحظر نظرًا لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 2360 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 1063 حالة شفاء، و34 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان اليوم الجمعة، أنه تسلم 9830 عينة للكشف عن فيروس “كورونا” حيث تبين سلبية 7470 عينة، وإيجابية 2360 عينة بنسبة 24% من إجمالي العينات المفحوصة.