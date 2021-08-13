«الكوني» يناقش هاتفيًا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا

تلقى موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “جوي هود”.

وبحسب بيان نشرته نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي، فإن الاتصال تناول العلاقات الليبية الأمريكية، واستبيان الموقف الأمريكي أزاء الوضع في ليبيا، وملفات أخرى تمثلت في الأمن والاستقرار، الاستحقاق الانتخابي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والمصالحة الوطنية.

وجدد هود، خلال الاتصال، دعم الولايات المتحدة لجهود المجلس الرئاسي باتجاه تحقيق الاستقرار، والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، والالتزام بموعد استحقاق الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد نهائي رغم العوائق، وأن يتمكن الشعب من انتخاب من يمثله.

وعبر الكوني، عن شكره وتقديره للموقف الأمريكي الداعم لعودة ليبيا لمكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، كدولة ديمقراطية مستقرة وفاعلة تسهم في استباب الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وفى مكافحة الإرهاب في محيطها الإقليمي والقاري والدولي.