بوقعيقيص لـ«الدبيبة»: نريد أعراس الشباب تتلألأ بالنور لا أن تطمسها العتمة

استنكرت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، إقامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، احتفالية كبرى أمس الخميس في مدينة الخمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، مخترقا قرار حظر التجول في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ياسيادة رئيس الوزراء الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء، نريد أعراس الشباب في الشهر المقبل أن تتلألأ بالنور لا أن تطمسها العتمة”.

وواجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، انتقادات لاذعة بعد إقامته احتفالية كبرى، أمس الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.

واعتبر محللون، هذا الوعد من “الدبيبة” مجرد دعاية لكسب تأييد الشباب في استمرار حكومته، أو كسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة لصالحه.