الحكومة تعلن رفع الحظر ابتداء من السبت 14 أغسطس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية رفع حظر التجول ابتداءً من يوم السبت 14 أغسطس 2021 نظراً لمؤشرات استقرار الوضع الوبائي – وفقاً للكتاب الذي وجهه ديوان رئاسة الحكومة لوزير الداخلية ووزير الحكم المحلي.

وجاء في قرار الحكومة برفع الحظر أنه يأتي بناءً على تعليمات وزير الصحة بشأن رفع الحظر التي نصت على وجود استقرار في مؤشرات استقرار في تفشي وباء كورونا، مع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة من وزارتي الداخلية والحكم المحلي بشأن تنفيذ ضوابط الاجراءات الاحترازية والمتمثلة في الالزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وحمل الكتابين الموجهين لوزارتي الداخلية والحكم المحلي بالخصوص ، توقيع عادل جمعة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء .

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