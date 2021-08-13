تغيير محول كهرباء في منطقة كشلاف بطرابلس للحد من فصل التيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغيير محول معطوب بحجم «1000 ك.ف» في منطقة كشلاف بالعاصمة طرابلس.

وقام أفراد مكتب التشغيل والصيانة السريعة التابع لدائرة توزيع حي الأندلس، بتركيب محول جديد بحجم «1500 ك.ف»، اليوم الجمعة، ما سيسهم في الحد من فصل التيار الكهربائي في المنطقة نتيجة الأحمال الزائدة الفجائية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما تمكن فنيو الشركة من إتمام عملية صيانة الوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، بعد عمل استغرق أكثر من 25 ساعة متواصلة، حيث قاموا بتغيير فلاتر الوحدة، وتنظيف المحول الرئيس بالمحطة.

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