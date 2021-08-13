شركة الكهرباء: دخول الوحدة الغازية السادسة الخدمة يخفف طرح الأحمال عن بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، اكتمال صيانة الوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي، موضحة أنها ستدخل الشبكة لتساهم في تخفيف طرح الأحمال عن بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن الشركة العامة للكهرباء، فإنها أكدت جهود العاملين بمحطة شمال بنغازي نجحوا رغم قلة الإمكانيات، في الانتهاء من تغيير فلاتر الوحدة الغازيه السادسة وعمل غسيل لخروجات المحول الرئيسي، والتي ستساهم بالتقليل من طرح الأحمال علي مدينة بنغازي”.

وكانت شركة للكهرباء، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، في نبأ عاجل ، انهيار شبه تام بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة (750 ميجاوات) مما تسبب في شبه إظلام تام علي الجناح الشرقي ونصف مدينة بنغازي.

وأكدت اللجنة الإعلامية بالشركة، في بيان، حدوث إطفاءات كبيرة بالجناح الغربي للشبكة الكهربائية بسبب عجز كبير في الانتاج بقدرة تصل إلى (2500 ميجاوات) مما تسبب في اظلام علي الجناح الغربي وإطفاء علي عدة مناطق بمدينة طرابلس منها (تاجوراء – عين زارة -البيفي – -السريع -السراج -طريق المطار- السواني).

وتابعت قائلة: “إطفاء على أغلب أحياء مدينة طبرق ، وذلك بسبب فصل في المغذي الرئيسي للمدينة ، فرق الصيانة تحاول جاهداً إصلاح الخلل وإرجاع الاحمال”.