مازن لـ«وفد سويسري»: وزارة الداخلية شريك مهم لتأمين الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الداخلية اللواء خالد مازن، بديوان الوزارة بطرابلس، وزير الخارجية المساعد لشؤون الهجرة ومدير الشؤون الدولية بأمانة الدولة للهجرة ووزارة العدل بالدولة السويسرية والوفد المرافق له.

وتطرق اللقاء، إلى عدة ملفات من أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية والانتخابات.

وفي مستهل حديثه، تقدم الوزير، بالشكر لحكومة سويسرا لالتزامها الكامل باتفاقية حماية المهاجرين والموقعة العام 1951، مشيراً إلى أن أهمية التعاون بين البلدين، وخاصة في ملف الهجرة والذي تولي له وزارة الداخلية أهمية كبيرة وذلك عبر دعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رغم جميع المشاكل والعراقيل التي أثرت على هذا الملف في السابق.

ومن جهة أخرى وبما يتعلق بملف الانتخابات، أكد الوزير، أهمية هذا الاستحقاق كونه المخرج الحقيقي لبناء الدولة المستقرة والآمنة، وأن وزارة الداخلية هي شريك مهم وفعال لتأمين العملية الانتخابية عبر مشاركة أكثر من 30 ألف عنصر من رجال الأمن لتأمينها.

كما أشاد الوزير، بجهود لجنة 5+5 لفتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها.

ومن جهته، أكد الوفد السويسري، أهمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يضمن المصلحة الثنائية.