بوقعيقيص لـ”الدبيبة”: نريد أعراس الشباب تتلألأ بالنور لا أن تطمسها العتمة

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بعد مشاركته في احتفالية كبرى أمس الخميس في مدينة الخمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب مخترقا قرار حظر التجول بسبب انتشار وباء كورونا.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ياسيادة رئيس الوزراء الكهرباء ثم الكهرباء ثم الكهرباء، نريد أعراس الشباب في الشهر المقبل أن تتلألأ بالنور لا أن تطمسها العتمة”.

وانتقدت مجموعة واسعة من الساسة، عبد الحميد الدبيبة، بعد إقامته احتفالية كبرىبمناسبة اليوم العالمي للشباب في مدينة الخمس.

وقال الدبيبة، خلال الاحتفالية، إنه خصص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج، ومليار و700 مليون دينار قروضاً سكنية من خلال المصرف العقاري، مشدداً على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة، على حد قوله.