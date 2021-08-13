بليحق : البرلمان سيعقد جلسة الإثنين المقبل لاستكمال مناقشة مشروع الميزانية وقانون انتخاب الرئيس

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن المجلس سيعقد جلسة رسمية الإثنين المُقبل الموافق 16 أغسطس 2021 بمقره في مدينة طبرق.

بليحق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الجمعة نوه إلى أن الجلسة ستستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ عدة جلسات والمُعلن سلفاً .

يُشار إلى أن مجلس النواب علق جلسته الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر والتي تضمنت استكمال مناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي ومشروع الميزانية العامة المعدلة.

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