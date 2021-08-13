“الكوني” يبحث قضايا الملف الليبي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

بحث عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني عبر اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “جوي هود”، العلاقات الليبية الأمريكية، واستبيان الموقف الأمريكي إزاء الوضع في ليبيا، وملفات الأمن والاستقرار، والاستحقاق الانتخابي، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والمصالحة الوطنية.

وجدد “هود” دعم الولايات المتحدة لجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، والالتزام بموعد استحقاق الانتخابات في 24 ديسمبر موعداً نهائياً رغم العوائق، وأن يتمكن الشعب من انتخاب من يمثله.

وأثنى الكوني على الموقف الأمريكي الداعم لعودة ليبيا لمكانها الطبيعي في المجتمع الدولي، كدولة ديمقراطية مستقرة وفاعلة تسهم في استباب الأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وفى مكافحة الإرهاب في محيطها الإقليمي والقاري والدولي.

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