بعد وفاتهم بسبب إنقطاع الكهرباء .. نقابة الصحفيين تدعو المستشار عقيلة صالح لمحاسبة المسؤولين في حادثة وفاة أبناء النجار الثلاثة

بنغازي 13 أغسطس 2021 (وال) _ أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، اليوم الجمعة، بيانا على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، بشأن وفاة أبناء السيد ميلود النجار العجيلي، جراء حريق في منزلهم ناجم عن إنقطاع الكهرباء المستمر في البلاد.

وجاء في نص البيان:

تشاطر النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين عائلة ميلود النجار العجيلي في مصابهم الجلل بوفاة أبنائهم الثلاثة (مبروكة وميسم ومرعي)، آثر الحريق الناجم عن الإنقطاع المتكرر للكهرباء، والذي أدى إلى حريق منزلهم بمنطقة شبنه بمدينة بنغازي فجر اليوم الجمعة13- 8- 2021.

وتستهجن النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين المستوى المتدني الذي آلت عليه شركة الكهرباء في البلاد من خلال الإنقطاعات المتكررة وزيادة عدد ساعات الأحمال رغم المبالغ الطائلة التي صرفت للشركة ولكن دون تقديم أدنى خدمات للمواطن.

كما تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين صمت وتجاهل الحكومة للازمة التي باتت واضحة للجميع و ما تسببه من خسائر مادية وبشرية تستنزف الأرواح و الثروات.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بضرورة المتابعة والتحقيق في هذه الحادثة المروعة ومحاسبة المسؤولين عليها في أسرع وقت ممكن وكما تهيب بمنظمات المجتمع المدنى الفاعلة و وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توضيح وكشف أوجه القصور والتقصير التي أدت إلى تفاقم ازمة الكهرباء في البلاد. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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